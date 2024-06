Stibbio o Son Desto, per la festa del circolo Giorgio Canali & Rossofuoco

Il circolo Giuseppe Monti di Stibbio, da anni attivo nella promozione sociale e culturale, festeggia il settantaquattresimo compleanno con una manifestazione pubblica di piazza : “Stibbio o son desto?”.

Il 22 e il 23 Giugno la piccola frazione di San Miniato sarà animata da musica, interventi, spettacoli e molto altro per una festa inclusiva all’insegna del divertimento, della socialità e del confronto.

Tanti gli artisti che il circolo ha ospitato negli anni, da I Gatti Mezzi, fino a Bobo Rondelli, protagonista della scorsa edizione.

Quest’anno a salire sul palco sarà Maestro Pellegrini, seguito da Giorgio Canali & Rossofuoco.

Di seguito il programma completo:

Sabato 22 giugno

Ore 19.30 | CENA SOCIALE DI AUTOFINANZIAMENTO

Il Circolo G.Monti sopravvive e promuove iniziative culturali e di solidarietà solo grazie al lavoro di tanti volontari e volontarie, e al contributo delle persone che partecipano agli eventi e alle cene sociali.

Ore 21.45 | MAESTRO PELLEGRINI live + GIORGIO CANALI & ROSSOFUOCO in concerto

Ad aprire la serata musicale sarà Maestro Pellegrini, polistrumentista e attuale chitarrista degli Zen Circus, che si racconterà con le sue canzoni nate da piccoli e fragili pezzi di vita. A seguire l’energia, la poesia, la creatività e l’anarchica bellezza di Giorgio Canali & Rossofuoco.

Da 00.00 | DJ Set ACID4DINNER

Domenica 23 giugno

Dalle 17.00 | ASSOCIAZIONI IN CIRCOLO + CLOWN PREZZEMOLINA + ART FOR GAZA

Stand di associazioni locali, intrattenimento per bambini e mostra di illustrazioni in supporto della Palestina a cura di Oblocreature.

Ore 18.45 | PROPAGANDA, NEOLIBERISMO E MONDO MULTIPOPOLARE. Come raccontare il mondo al tempo del declino USA? Interviene Alessandro Bartoloni di Ottolina TV, la non TV che dà voce al 99%

Dalle 19.30 | APERICENA POPOLARE

Ore 21.00 | QUALCOSA IN CUI CREDERE ANCORA

Spettacolo di e con Letizia Fuochi e Frank Cusumano, che racconteranno storie e canzoni come fossero uno specchio riflesso e rovesciato di questo momento storico così fragile e complesso.

Per ulteriori informazioni e per rimanere aggiornati su eventuali cambiamenti, seguite le pagine Instagram e Facebook del Circolo Giuseppe Monti