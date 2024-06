Trovato morto 42enne in camera d'albergo a Empoli

Un 42enne è stato trovato morto in una camera d'albergo del centro di Empoli questa mattina. L'uomo non rispondeva alle chiamate da parte della reception della struttura di via Del Papa. Alle 10 è stato dato l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco di Empoli e i carabinieri della locale compagnia, oltre a un'ambulanza della Misericordia. L'uomo risultava morto al momento dell'ingresso delle forze dell'ordine e dei sanitari. Si sta cercando di fare chiarezza sul caso, non è escluso che il pm di turno disponga accertamenti sulla salma.