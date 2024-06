Un Parco dei Dinosauri in centro a Santa Maria a Monte

Santa Maria a Monte fa un salto nel passato, direttamente nell'epoca della preistoria con la prima edizione del “Parco dei Dinosauri”, la nuovissima iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte con il patrocinio e il contributo del Comune di Santa Maria a Monte la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa e la collaborazione di CollEventi.

Domenica 16 giugno, dalle 11 alle 18.30, Piazza della Vittoria, nel cuore del borgo di Santa Maria a Monte, si trasformerà per un'intera giornata in un parco tematico dove i giganti che milioni di anni fa popolavano la Terra saranno gli assoluti protagonisti, pronti ad emozionare e stupire bambini, bambine e famiglie attraverso un format didattico che permetterà di scoprire moltissime curiosità sui dinosauri e le loro caratteristiche.

"Una festa importante e che sicuramente saprà affascinare i ragazzi, visto il tema dei dinosauri che suscita sempre molto interesse anche quando viene studiato a scuola” annuncia il sindaco di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande. “Il nostro borgo ha grandi potenzialità e stiamo lavorando,in piena collaborazione con Confcommercio per valorizzare a livello culturale le nostre ricchezze, le bellezze del centro storico e i musei, anche attraverso un calendario di eventi e visite guidate”.

Evidenzia l'importanza della “sinergia tra associazione di categoria e amministrazione comunale” il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli “con l'obiettivo di promuovere il tessuto commerciale dei nostri territori, anche grazie ad eventi come questo”.

"Lavoriamo in stretta collaborazione con Confcommercio e il Comune, che ha fortemente voluto un calendario di eventi sul territorio programmati anche per i prossimi quattro anni, il Parco dei Dinosauri in particolare è una bellissima iniziativa dedicata a famiglie e bambini" le parole del presidente del Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte Silvio Tempestini.

"Una manifestazione di qualità che permetterà ai bambini di giocare, divertirsi e imparare, promuovendo allo stesso tempo il territorio e le sue attività commerciali" afferma il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione il vicesindaco di Santa Maria a Monte Maurizio Lucchesi, l'assessore alle Attività produttive Roberto Michi e l'assessore con delega allo Sport Romano Nieri.

Quattro riproduzioni di dinosauri a grandezza naturale e ad alto impatto scenografico saranno installate in Piazza della Vittoria, che ospiterà laboratori tematici di storia, scienza e giochi.

Un vero e proprio Jurassic Park in miniatura, dove un'entusiasmante animazione interattiva accompagnerà i visitatori direttamente nella preistoria per illustrare il meraviglioso mondo dei dinosauri. Per i più piccoli divertimento assicurato con l'area giochi gonfiabili allestita all'interno del Parco dei Dinosauri.

Un'occasione unica per incontrare i giganti del passato nell'antico e straordinario borgo medievale a forma di chiocciola di Santa Maria a Monte, in una manifestazione adatta a tutta la famiglia che ha tra i propri scopi la promozione e la valorizzazione turistica del territorio.

Fonte: Confcommercio Pisa