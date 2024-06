Use Rosa Scotti, presa Silvia Colognesi

Arriva da La Spezia una delle nuove lunghe dell’Use Rosa Scotti. E’ fatta infatti per Silvia Colognesi, ala/centro lecchese classe 2002 reduce da tre stagioni nel club ligure.

La sua carriera inizia col minibasket a Lecco da dove fa poi il salto a Costa Masnaga con la trafila delle giovanili e l’esordio in prima squadra. Proprio nel periodo del vivaio vince diversi scudetti, oltre a due titoli europei con le Nazionali Under 16 ed Under 20 e la medaglia di bronzo nell’Under 20. Il passaggio successivo è in A2 a Carugate dove la vede La Spezia che punta su di lei per tre annate. Ora l’arrivo a Empoli dove l’accoglie a braccia aperte coach Alessio Cioni.

“Silvia è un’ala forte – spiega – contro di noi ha sempre fatto ottime partite. E’ una giocatrice tecnica che garantisce rimbalzi e punti visto l’ottimo tiro dalla media. Siamo felici di averla con noi, una ragazza che alza il livello tecnico della squadra”.

