A San Miniato Basso torna 'Pinocchio inStrada'

Tre giorni all'insegna dello spettacolo, con tantamusica, gusto e divertimento. A San Miniato Basso torna la rassegna “Pinocchio inStrada”, la festa pronta ad animare il paese nei giovedì di giugno con una serie di eventi imperdibili. Pinocchio in Strada è organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso, con lacompartecipazione della Camera di Commercio di Toscana Nord Ovest-Terre diPisa, il patrocinio di Provincia di Pisa e Comune di San Miniato, il sostegno di Regione Toscana, San Miniato Promozione e Associazione culturale Pinocchio a I'Pinocchio.

“L'evento è organizzato nel nome del burattino più famoso del mondo e proprio quest'anno San Miniato Basso festeggia i 100 anni dalla sua attuale denominazione” - spiega il presidente del Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso Pierfranco Speranza. “Lo farà con tre giorni di straordinarie iniziative all'aperto che prevedono animazioni, giochi, musica e cibo in strada sulla Tosco-Romagnola nei giorni di giovedì 13, 20 e 27 giugno, con l'apertura straordinaria dei negozi lungo lastrada dalle 20 fino a mezzanotte e un mercatino dell'artigianato, arti e mestieri”.

“Pinocchio in Strada è una storica iniziativa che grazie al suo carattere itinerante vuole coinvolgere il maggior numero possibile di attività nelle varie zone del paese affermandosi come una delle iniziative più caratteristiche e attrattive del comprensorio del Cuoio" afferma il presidente di Confcommercio San Miniato Giovanni Mori.

"Salutiamo con piacere il ritorno di Pinocchio in strada, una manifestazione che dimostra lo straordinario dinamismo e l'entusiasmo che animano i commercianti di San Miniato Basso” le parole del responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli.

La prima serata di giovedì 13 giugno è dedicata a bambini e bambine con Pinocchiolandia, animazioni, musica, mercatino arti e mestieri, giochi e colori per i più piccoli. Giovedì 20 giugno apericena in strada a tema “Notti Magiche”, con allestimento del maxischermo dove sarà possibile seguire la partita Italia-Spagna dei campionati Europei di calcio. Giovedì 27 giugno invece sarà la volta del Music&Light Party, con luci, musica, animazioni e mercatino delle arti e dei mestieri ad accendere l'atmosfera lungo la Tosco-Romagnola e per le strade di San Miniato Basso.

Fonte: Confcommercio - Ufficio stampa