Asian Street Food Festival Empoli, vietati vetro e lattine

Dal 14 al 16 giugno 2024 Empoli ospiterà in piazza della Vittoria l'Asian Street Food Festival Empoli. Visto che la rilevante presenza di pubblico e l’ipotetico conseguente consumo di bevande, l’abbandono nelle aree pubbliche o di uso pubblico di bottiglie o bicchieri di vetro o di lattine possono costituire un pericolo per la normale circolazione delle persone e vista la necessità di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire eventuali danni alla pubblica incolumità e al decoro urbano, tutelando sia le persone sia il territorio, è stata emessa un'ordinanza, la 368 del 12 giugno 2024.

Il provvedimento ordina, per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano, il divieto assoluto, dalle ore 20:00 alle ore 24:00 nei giorni 14, 15 e 16 giugno 2024, ai titolari o gestori di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, di vendere per asporto e somministrare bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine. E' possibile, nel rispetto delle norme e nella fascia oraria di apertura al pubblico dell’esercizio, somministrare bevande in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali ed è consentita la vendita per asporto delle bevande, previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica. Inoltre, a tutti gli operatori partecipanti all’evento, in tutta l’area interessata dalla manifestazione, è vietata la somministrazione di bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine: la somministrazione dovrà avvenire utilizzando esclusivamente bicchieri di plastica leggera o carta. Infine, per chiunque frequenti l'area esterna o interna interessata dallo svolgimento dell'Asian Street Food Festival Empoli è fatto divieto assoluto di introdurre e di consumare, nelle suddette aree, cibi e bevande mantenuti in contenitori di vetro e lattine e di abbandonare questi contenitori fuori dagli appositi raccoglitori. A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

I provvedimenti riguardano le seguenti vie e piazze: piazza della Vittoria, via del Giglio, via Tinto da Battifolle, via Carrucci, via F.lli Rosselli, via Curtatone e Montanara, via Roma, via Paladini, via Ridolfi, via Giuseppe del Papa, via del Giglio, piazza Farinata degli Uberti, piazza del Popolo, via Salvagnoli, via Socco Ferrante e tutte le altre vie e piazze non menzionate ma ricomprese nell'area della Z.T.L. e Area pedonale, via L. Da Vinci, via dei Neri e tutta l'area interessata dalla manifestazione.