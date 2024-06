"Coltelli nascosti nei birilli spartitraffico", il consigliere Madia (Monteluponelcuore) ringrazia i carabinieri

Giuseppe Madia, consigliere comunale del comune di Montelupo del gruppo consiliare Monteluponelcuore, ringrazia il personale della stazione carabinieri di Montelupo che, questa mattina, è intervenuto in via Caverni dove, all'interno di due birilli spartitraffico, erano stati occultati due coltelli da cucina di grandi dimensioni. Nell'occasione intendo esprimere preoccupazione per le condizioni in cui versa la polizia locale il cui operatore, contattato telefonicamente, rispondeva che avrebbe girato la chiamata al 112 poiché non avevano pattuglie. Purtroppo nulla è cambiato a Montelupo nonostante il racconto dell'assunzione di 12 agenti di p.m. per il comando di polizia locale dell'Unione del circondario empolese-valdelsa, uno solo dei quali sarà assegnato al comando di Montelupo. Questo è il risultato della gestione fallimentare del centrosinistra che, in dodici anni, ha ridotto ai minimi termini la polizia locale.

Ancora grazie ai carabinieri di Montelupo che, da soli, garantiscono ancora la sicurezza a Montelupo.