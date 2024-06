Si è svolta oggi la cerimonia di consegna dei riconoscimenti accademici dell’Università di Firenze, presso l’Auditorium Cosimo Ridolfi di Intesa Sanpaolo.

La rettrice Alessandra Petrucci ha consegnato i diplomi di professore emerito e onorario a: Piero Baglioni, David Charles Burr, Andrea Cantini, Alberto Del Bimbo, Claudio Luchinat, Niccolò Marchionni, Enrico Mini, Paola Angela Mura, Raffaele Paloscia, Giuliana Pinto, Rita Svandrlik, Marco Tarchi, Gabriele Villari. Il titolo è stato conferito anche a Saverio Mecca e Marcello Verga, che non sono potuti intervenire alla cerimonia. In rappresentanza degli insigniti ha preso la parola il decano Claudio Luchinat.

Sono state, quindi, consegnate le medaglie dell'Ateneo a 31 tra docenti e tecnici-amministrativi collocati in quiescenza.

“È un’occasione solenne – ha affermato nel suo saluto la rettrice Alessandra Petrucci -, in cui si riconosce l’impegno e la carriera di tante persone, che al di là di quanto tracciato sul loro curriculum, si sono contraddistinte per l’adesione ad un ampio complesso di valori, che richiamano la fedeltà all’istituzione, la diuturnità e la continuità del lavoro: non solo il merito scientifico o professionale”

La cerimonia – che ha visto un momento musicale a cura dell’Orchestra dell’Università - si è conclusa con il conferimento dei riconoscimenti alle studentesse e agli studenti delle Scuole di Ateneo, che hanno conseguito il titolo di laurea di primo e secondo livello nell'anno accademico precedente, con il massimo dei voti e nel minor tempo possibile. Sono state anche premiate le migliori studentesse laureate nei corsi di area STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).