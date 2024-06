Elezioni Capraia e Limite, nelle preferenze spiccano Antonini, Centi e Razzuoli

Alessandro Giunti proseguirà per altri 5 anni il lavoro di sindaco di Capraia e Limite dopo la vittoria con il 55,76% dei voti. Vediamo chi nella lista Capraia e Limite nel futuro ha raccolto più preferenze. Il 'recordman' è Edoardo Antonini, presidente della Pro Loco, che raggiunge 492 preferenze. Per lui Giunti aveva già ipotizzato un ruolo in giunta in caso di vittoria dato che il suo nome era stato tra i papabili da candidato sindaco qualora non fosse stato possibile il terzo mandato nei comuni sotto i 15mila abitanti.

Angela Centi, sempre nel centrosinistra, è la seconda più votata con 156 preferenze, segue Irene Bandini con 77 e Lapo Borsini con 70. Poco sotto Valentina Pini con 69 e Claudio Ometto con 59. Sono 8 i posti a disposizione per la maggioranza e dunque potrebbero ottenere un posto anche Beatrice Bartolini a 49 preferenze e Massimiliano Parenti a 45.

La seconda lista più votata è quella di Guicciardo Del Rosso con Viviamo. Per lui il posto di diritto da candidato sindaco. Sandrine Carole Cortes la più votata con 64 preferenze, segue Erika Nardini con 44. Ma i posti saranno solo 2.

Due posti anche per Siamo Capraia e Limite, la lista di centrodestra che vedeva come candidato Emanuel Di Mauro. Anche per lui il posto in Consiglio è d'obbligo, e ad accompagnarlo nell'unico seggio disponibile sarà Manuel Razzuoli che spicca per le sue 103 preferenze.