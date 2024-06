Elezioni Montelupo, gli eletti in Consiglio con Londi sindaco

Sono già stati proclamati i consiglieri comunali per i prossimi 5 anni a Montelupo Fiorentino, dopo l'elezione di Simone Londi per il centrosinistra. L'elezione della nuova giunta potrebbe modificare questi equilibri qualora venisse nominato qualcuno di questi di seguito nominati, se rinuncerà al ruolo di consigliere, facendo subentrare il primo dei non eletti.

Ecco il gruppo di maggioranza da chi sarà composto:

1) Martina MEOLI

2) Matteo DONZELLI

3) Alessio TOCCAFONDI

4) Vittoria PARRINI

5) Leonardo VAIANI

6) Simone PERUZZI

7) Gabriel Antonio VIDETTA

8) Gian Marco VERDIANI

9) Sabrina CAMPAINI

10) Alessio FERRARI

11) Martina CAPUTO

Per la lista di centrodestra Montelupo nel Cuore, il gruppo sarà composto da:

Federico PAVESE, candidato alla carica di sindaco

Maddalena PILASTRI

Giuseppe MADIA

Infine per il gruppo di opposizione a sinistra, Montelupo è Partecipazione, troveranno posto:

Francesco POLVERINI

Ilaria ANTONELLI