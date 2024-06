Figlia indossa i leggins, il padre picchia lei e la madre

Alle 15 di domenica 9 giugno la polizia è intervenuta in zona Cisanello a Pisa per una lite domestica. A chiamare è stata una donna, che ha riferito di essere stata picchiata assieme alla figlia minore dal marito. L'uomo, ubriaco, aveva chiuso la porta a chiave e aveva iniziato a schiaffeggiare moglie e figlia. A scatenare la furia sarebbe stata un'innocua passeggiata delle due donne: l'uomo avrebbe contestato i leggins indossati dalla figlia, stando a quanto dicono dalla polizia. I poliziotti, dopo aver collocato la donna e la figlia presso una struttura protetta, hanno allontanato l’uomo dalla casa familiare per maltrattamenti in famiglia. Nella giornata di ieri Il Questore di Pisa ha adottato il provvedimento dell’ammonimento per violenza domestica nei confronti dell’uomo.