Frontale tra due auto a La Serra, un 90enne in ospedale

Incidente questo pomeriggio in Via Serra, in località La Serra, nel Comune di San Miniato, intorno alle ore 18,30. Due auto si sono scontrate frontalmente, i conducenti sono rimasti feriti e impossibilitati ad uscire dai rispettivi abitacoli. I vigili del fuoco, in collaborazione con il personale sanitario del 118, hanno estratto i due uomini mettendo poi in sicurezza le auto e i luoghi dell'intervento. Sul posto la Polizia municipale di San Miniato e automedica di Empoli. I due uomini, tra cui un 90enne, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli.