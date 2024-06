La candidata FdI a Certaldo: "Risultato ha posto le basi di un progetto politico, siamo orgogliosi"

Quale candidato sindaco di Fratelli d’Italia ringrazio con tutta me stessa di cuore ciascuno degli elettori che mi hanno accordato la loro fiducia per una nuova visione di Certaldo.

Un sentito Grazie a tutti i componenti della mia squadra e delle liste alleate per l’impegno profuso e per la passione con cui si sono dedicati nell’affrontare la campagna elettorale appena conclusasi.

Le mie congratulazioni al nuovo Sindaco di Certaldo, a cui auguro un sereno e proficuo lavoro, e auguri di buon lavoro anche a tutti i consiglieri eletti.

Il risultato di Fratelli d’Italia non solo ha posto le basi di un progetto politico per una formazione che si è presentata per la prima volta alle elezioni amministrative di Certaldo, ma è anche motivo di orgoglio per essere il primo partito di opposizione che con due eletti in consiglio comunale ci consentirà di onorare il mandato ricevuto dai cittadini in modo propositivo e rappresentativo.

E’ un nuovo inizio per crescere più forti e favorire la buona amministrazione nell’esclusivo interesse della popolazione. Inizieremo a lavorare dai banchi della minoranza per il bene comune dei concittadini con una opposizione aperta, serena e costruttiva.

Lucia Masini