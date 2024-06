"Poggianti appoggia Masi e si svende al miglior offerente": la coalizione di Campinoti attacca per "l'abbraccio"

“In una fase molto concitata dove la nostra Empoli vede dover scegliere al prossimo ballottaggio tra un centrosinistra e una compagine di sinistra radicale a trazione grillina e comunista, vediamo che con estrema puntualità c’è chi si sta dando subito da fare per offrire supporto elettorale magari per raccogliere uno strapuntino personale in pieno stile egocentrico”, è quanto dichiarano Fratelli d’italia Empoli, Forza Italia Empoli, Lega-Salvini Premier Empoli e #Empolidelfare Simone Campinoti Sindaco.

“Vi ricordate in piena campagna elettorale avevamo detto che la lista messa in piedi da Andrea Poggianti con un molto ambiguo nome “Centro Destra per Empoli” era semplicemente un modo per confondere le idee dell’elettorato? Ecco ora abbiamo l’ennesima conferma che era tutto un bluff”.

“Poggianti che si offre immediatamente a Masi appena saputo del ballottaggio con complimenti, foto, strette di mano e comunicati video dove non esita a dichiarare che darà appoggio a governare insieme ai grillini Empoli, è di quanto più grottesco la nostra politica locale possa produrre. Lo scopo è chiaro: vendere il suo risultato elettorale al miglior offerente.

Svendere il pacchetto di voti che fanno riferimento a una certa area diametralmente opposta a quella delle liste che supportano Masi ci conferma sempre di più che l’idea di Poggianti era quella di sfaldare il centrodestra per consegnare la città alla sinistra.

“Si ricrederà sicuramente l’elettorato che ha voluto sostenere Poggianti e che si dovrà interrogare sulla motivazione che porta Poggianti ad aprire alla sinistra più estrema, quella da sempre antagonista dei valori di Centrodestra” concludono i partiti di centrodestra empolesi.

