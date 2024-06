Pretende sigarette gratis e danneggia tabaccheria, poi aggredisce agente della municipale

I carabinieri di Pontedera hanno arrestato un uomo per tentata estorsione aggravata, danneggiamento, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali dopo le minacce in una tabaccheria in Valdera. Ieri mattina l'uomo è entrato nel negozio pretendendo dagli esercenti un pacchetto di sigarette a titolo gratuito, minacciando di danneggiare il locale se non fosse avvenuto.

Quando si è visto negare la richiesta, l'uomo ha danneggiato il locale e poi è scappato. I carabinieri della stazione di Pontedera, allertati dal 112, assieme alla locale polizia municipale, hanno iniziato le ricerche, trovando l'uomo in una strada non lontana dal luogo dell’evento.

Ne è nata una colluttazione con gli agenti della Polizia Municipale. L'uomo è stato comunque bloccato e portato negli uffici del comando carabinieri di Pontedera. Dopo l'arresto è finito nel carcere di Pisa.