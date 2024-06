Staffoli cambia e risulta decisiva per la vittoria del centrodestra a Santa Croce

Alla fine nel testa a testa tra Roberto Giannoni e Mariangela Bucci è stata decisiva Staffoli. Santa Croce sull'Arno è andata al centrodestra per la prima volta nel Dopoguerra e la frazione delle Cerbaie ha giocato un ruolo fondamentale, sia per i voti sia per la suspence.

Partiamo dal fattore emotivo. L'ultima sezione a esser stata scrutinata è la 11, che assieme alla 12 è quella di Staffoli, in entrambi i casi si vota alle scuole medie di via delle Pinete. Alla fine sono risultati vitali per il cdx di Roberto Giannoni poco più di trenta voti e aver tenuto anche nell'ultima sezione ha garantito la vittoria.

Parlando invece solo dei voti, basandosi sui numeri, è innegabile che la frazione ha scelto di cambiare colore politico. Se nella sezione 11 lo scarto tra Giannoni e Bucci è stato risicato a favore del primo, nella 12 è stato quasi un abisso ('battuto' solo dal divario della sezione 3 nel capoluogo): quasi il 58% contro quasi il 42%.

Se nel capoluogo Bucci ha avuto la maggioranza - 2424 voti contro 2376 - Staffoli ha fatto come Alessandro Borghese in 4 Ristoranti, ha ribaltato il giudizio: 456 voti Bucci, 543 Giannoni, vittoria al centrodestra.

Ma quel che conta di più a Staffoli è stato il cambio di passo. Il merito di Giannoni e della sua lista è stato di convogliare i voti della frazione, che in passato era stata decisiva per Giulia Deidda e il csx. Dopo due elezioni amministrative in cui la cittadina delle Cerbaie votava più per le liste di centrosinistra, ecco il cambiamento. Una svolta a destra che fa felice la nuova giunta.