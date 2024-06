Trent'anni dopo il diploma, la 5B linguistico del Pesenti di Cascina festeggia insieme

Come da calendario scolastico, il 10 giugno segna la fine delle lezioni in Toscana. E quale migliore occasione per ritrovarsi con i compagni di classe a 30 anni dal diploma? Ieri sera a Vicopisano, i “ragazzi” della 5B linguistico dell’ITC A.Pesenti di Cascina, si sono ritrovati per festeggiare insieme. Presenti all’appello: Silvia Barsotti, Ilaria Bellini, Cristina Casati, Francesca Cateni, Veronica Colombini, Paola Degl’Innocenti, Gabriele Donati, Patrizia Gasperini, Cristiano Gazzarrini, Irene Giusti, Simona Lami, Claudia Mattonai, Tiziana Oliveri, Valentina Paolini, Verusca Seppia e Edoardo Susini.

Già 10 anni fa, nel 2014 gli ex alunni si erano ritrovati per festeggiare il ventennale. La cena di lunedì è stato il momento per condividere ricordi e tirare fuori aneddoti dei bei tempi, ma soprattutto è stata l’occasione per rinnovare la promessa di ritrovarsi ancora.