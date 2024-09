Cascina premia i centisti: pergamene ai ragazzi del Liceo artistico Russoli e dell’Istituto Pesenti

La sala consiliare del Comune di Cascina ha ospitato la cerimonia di consegna delle pergamene ai ragazzi del Liceo artistico Russoli e dell’Istituto Pesenti che hanno riportato una votazione di 100 o 100 e lode all’esame di maturità. A fare gli onori di casa c’era il sindaco Michelangelo Betti, affiancato dall’assessore di Buti Carlo Alberto Tamberi, dalla consigliera comunale di Vicopisano Francesca Barsotti e dalla dirigente scolastica del Pesenti Ivana Carmen Katy Savino. “Questa è la quarta piccola cerimonia per consegnare un attestato ai centisti delle due scuole superiori di Cascina – ha detto il sindaco Betti –. Devo dire che quando siamo usciti dal Covid, con le maturità che avevano uno scritto e un orale, di centisti ne abbiamo avuti il doppio: probabilmente questo significa che la vostra maturità sia stata un po’ più dura. Il 100 è un risultato tutt’altro che scontato ed è il segno anche di una continuità nello studio nei cinque anni, non dettato dall’improvvisazione ma dalla costanza e dalla passione con cui si portano avanti gli studi. Complimenti e in bocca al lupo per la vostra carriera futura”.

“Rivolgo i miei vivissimi complimenti ai miei ragazzi e a quelli del Russoli – ha aggiunto la dirigente del Pesenti, Savino –. Il Liceo Linguistico con il cinese, che era la materia del secondo scritto, ha riportato due 100 e lode e un 100, è stata una bella impresa. Complimenti anche ai ragazzi dello Scientifico con potenziamento internazionale e del Linguistico. Vi auguro il meglio per il vostro futuro, siete stati bravi finora e spero che abbiate una brillante carriera. Non abbiate paura degli ostacoli: qualche ‘musata’ ci può anche stare, ma è quella che ci fa crescere di più”.

Un 100 e lode arriva da Buti, con Isira Parenti che non è potuta intervenire perché in Cina per un viaggio studio (ha ritirato l’attestato la mamma). “Mi unisco ai complimenti ai ragazzi – ha detto l’assessore Tamberi –: anch’io 15 anni fa ho studiato al Pesenti, ma voi qui rappresentate l’eccellenza del nostro territorio. Vi porto il saluto anche della sindaca Arianna Buti. Buon vento”. A chiudere gli interventi Francesca Barsotti, consigliera comunale di Vicopisano. “Vi porto il saluto del sindaco Ferrucci, complimenti per la vostra tenacia e per l’impegno che avete messo in questo percorso”.

Questi i centisti dei due licei cascinesi: dal Russoli Daniele Rizzo, Arianna Faroppa, Marco Mascioli, Diego Benedettini, Irene Piccarretta, Regina Bernacchi, Luisa Maccalè, Riccardo Virguti, Tommaso Niccolai (con lode); dal Pesenti Bianca Leonardi, Isira Parenti (con lode), Nico Mariottini (con lode), Sara Barontini, Mirko Carlotti, Martina Vicedomini, Virginia Di Ruscio.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa