Violenza sessuale, condannati Apolloni e Lucarelli jr

Mattia Lucarelli e Federico Apolloni sono stati condannati in abbreviato. I due calciatori sono accusati assieme a tre loro amici di violenza sessuale nei confronti di una 22enne.

Per Lucarelli (figlio dell'ex calciatore del Livorno Cristiano) e per Apolloni il giudice ha stabilito una pena di 3 anni e 7 mesi. Per gli altri tre ragazzi invece sono state stabilite pene tra i 2 anni e 5 mesi e i 2 anni e 8 mesi.

La violenza sessuale, ai danni di una giovane studentessa statunitense, sarebbe avvenuta a Milano nella notte tra il 26 e il 27 marzo del 2022 dopo una serata in discoteca.