Elezioni Cerreto Guidi, chi entrerà in Consiglio comunale

Chiuse le urne a Cerreto Guidi con la riconferma di Simona Rossetti sindaca per il terzo mandato. Andiamo a vedere la programmazione degli eletti. La parte del leone la fa la lista di maggioranza Avanti Insieme. Ecco chi sono gli eletti:

1) Massimiliano BENOZZI

2) Patrizia IACOPINI

3) Francesca BROTINI

4) Davide TONI

5) Massimo IRRATI

6) Serena AMBROGINI

7) Antonio PALMIERI

8) Patrizia POLITO

9) Alessio TANGANELLI

10) Salvatore CANNATARO

11) Daniela MANCINI

Per la lista Centrodestra per Cerreto Guidi tre consiglieri:

1) Simone BARONTINI,

2) Maurizio BRUNI

3) Daniela VALLINI

Entrano in consiglio anche i candidati sindaco Susanna Rovai per il Pci e Gabriel Cortero per L'è tutto da rifare.