Passa il corteo di solidarietà ai lavoratori ex-GKN, la Questura impone la chiusura dei cestini dei rifiuti

Alia Multiutility ha reso noto che, in occasione del corteo di solidarietà per i lavoratori ex GKN, che si svolgerà a Firenze domani, 14 giugno, "su indicazione della Questura e per motivi di sicurezza procederà alla chiusura dei contenitori stradali che si trovano nell’itinerario del corteo".

Il provvedimento della chiusura dei cestini per i rifiuti, hanno specificato da Alia, scatterà nel pomeriggio, "dalle ore 16.00, fino a cessate esigenze".

Le zone interessate sono viale Galileo, via Crucis del Monte alla Croci, porta San Miniato, via S. Niccolò, via dell’Olmo, giardino Demidoff, lungarno Serristori, ponte alle Grazie, via dei Benci, via Verdi, piazza Salvemini, via Fiesolana, via dei Pilastri, via Alfani, via Guelfa, via San Gallo, via XXVII Aprile, piazza Indipendenza.

Alia invita i residenti delle aree indicate, nel caso di servizio con raccolta stradale, ad utilizzare le postazioni limitrofe composte da contenitori destinati ai diversi materiali: organico per gli scarti di cibo, sfalci, verde e potature, imballaggi per i contenitori in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, residuo non differenziabile, quindi, rifiuti non riciclabili che non sono ammessi nelle altre raccolte (mozziconi di sigarette, spugne, rasoi, oggetti rotti o stracci).

Per ulteriori informazioni è sempre possibile contattare Alia con Aliapp, oppure chiamando il Call Center, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).