Florin Calipar si dimette da presidente Italia Viva Empoli dopo i risultati delle elezioni

Florin Calipar, presidente di Italia Viva per le zone di Empoli e Vinci (FI), annuncia oggi le sue dimissioni dalla carica con effetto immediato. La decisione è stata presa dopo un'attenta riflessione e per ragioni personali e professionali, fortemente influenzata dal risultato disastroso ottenuto nelle scorse elezioni (1,46% per la candidata Maria Grazia Maestrelli a Empoli, NdR).

"È con un mix di emozione e riflessione che annuncio le mie dimissioni", dichiara Calipar. "Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti i membri della squadra dell'Empolese Valdelsa per il sostegno, la collaborazione e l'amicizia dimostratami durante il mio mandato. Lavorare insieme a voi è stato un grande onore e privilegio".

Calipar sottolinea l'importanza del lavoro svolto insieme alla squadra per il bene della comunità locale, e ringrazia in particolare coloro che hanno lavorato a stretto contatto con lui, mostrando sempre dedizione, professionalità e passione. "Desidero ringraziare in modo speciale la nostra candidata Maria Grazia Maestrelli e il segretario del partito Andrea Pini per il loro straordinario impegno e supporto."

"Nonostante la mia decisione di lasciare la carica, rimarrò sempre un sostenitore dei valori e degli ideali che ci hanno uniti in Italia Viva. Continuerò a contribuire, per quanto possibile, al benessere e allo sviluppo della nostra comunità. Auguro a tutti voi il meglio per il futuro e spero che le nostre strade possano incrociarsi nuovamente".

Italia Viva desidera ringraziare l'ex presidente per il suo impegno e la dedizione mostrata durante il suo mandato, e gli augura ogni successo nelle sue future attività professionali e personali.

Fonte: Italia Viva Empoli e Vinci