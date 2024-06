Polverini (Montelupo è Partecipazione): "Risultato positivo. La nostra è l'unica lista che aumenta i voti"

Le analisi del voto “a caldo” sono sempre complesse perché fatte con i tempi e le pressioni della campagna elettorale. Meglio allora aspettare qualche giorno per osservare tutto con più serenità e maggiore consapevolezza per quanto fatto e l’impegno che ci aspetta.

E allora vedi che, in fondo, in fondo, i numeri parlano in modo semplice: in un tempo di calo di votanti, “Montelupo è Partecipazione” è l’unica lista che aumenta i voti in tutte le sezioni ed elegge un consigliere in più rispetto al 2019. Ecco, per noi si tratta di un risultato largamente positivo.

E per noi questo risultato è ancora più importante se preso aldilà dei numeri. Se preso infatti per la qualità di quello che esprime ci dice una cosa chiara: nella cittadinanza c’è la volontà di avere un progetto politico che intervenga sui temi fondanti della comunità unendo le questioni locali a quelle più generali. E che lo faccia informando e provando a spiegare come il locale sia connesso al generale.

Che dimostri come, anche nei piccoli centri di provincia si debba provare a reagire a quanto avviene intorno a noi. Se effettivamente è così, se questo nostro progetto politico è stato compreso, allora per noi si tratta davvero di una grande vittoria, perché da questo risultato si può consolidare un modo di intendere la politica che abbia nella partecipazione e nella condivisione il metodo di lavoro per progettare insieme il futuro della comunità.

La conferma l’avremo nei mesi a venire, quando quello che proporremo, sia in Consiglio Comunale, sia nella realtà quotidiana, attraverso il calendario delle nostre iniziative politiche e culturali, vedrà una partecipazione sempre più ampia per condividere un modello di comunità. Per ora un grazie speciale va a chi ci ha votato: per aver compreso il nostro progetto politico e per averci riconosciuto la fiducia a rappresentarlo in nome di quel progetto e di quel modo di intendere la politica.

Un doppio ringraziamento va poi a chi ci ha sostenuto, anche solo con una parola di incoraggiamento, perché ha riconosciuto il nostro impegno e ci ha aiutato a far sapere che ci siamo per quello che vogliamo fare.

E un grazie infinito ce lo facciamo da soli a tutto il nostro gruppo (candidati e sostenitori) per la riuscita di questa campagna elettorale.

L’impegno è stato difficile e gravoso perché il lavoro e il quotidiano, complicati per tutti, si conciliano a fatica con le iniziative elettorali,

Ma ce l’abbiamo fatta lo stesso perché ad aiutarci ci sono stati anche la nostra passione e il nostro credere in un progetto per una politica migliore.

Francesco Polverini

consigliere Comunale

Montelupo è Partecipazione