Sebach rilancia il proprio sostegno all'Emporio Solidale di Certaldo

Sebach, azienda leader in Italia nel noleggio di soluzioni mobili sanitarie e per la logistica, rilancia il suo rapporto con l’Emporio Solidale di Certaldo, l’ente gestito dalla Misericordia di Certaldo, dalla Croce Rossa Italiana delegazione di Certaldo, dalla Caritas Parrocchiale in collaborazione con il Comune di Certaldo e la Società della Salute. L’ente si occupa di recuperare beni alimentari e di prima necessità e donarli alle persone bisognose sul territorio comunale, per dare una risposta concreta all’emergenza delle povertà alimentari. Dopo la conferma di un sostegno economico da parte dell’azienda all’Emporio, Sebach ha deciso quest’anno di offrire un supporto maggiore, viste anche le difficoltà incontrate negli ultimi tempi dall’Emporio causate dalla scarsità di risorse.

Oggi, giovedì 13 giugno, sono stati inaugurati i due nuovi centri di raccolta di beni che coincidono con le sedi di Sebach a Castelfiorentino e Armal a Certaldo. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del management e dello staff dell’azienda, di Franco Doni, Direttore della Società della Salute di Empoli e di Maurizio Chinaglia, Vice Governatore della Misericordia di Certaldo, e di alcuni rappresentanti della associazioni che compongono l’emporio, oltre a tutti i dipendenti Sebach e Armal che, da oggi, potranno direttamente donare presso i centri di raccolta in sede aziendale.

Luigi Pupo, Amministratore Delegato di Sebach, afferma: “E’ con grande piacere che rinnoviamo il nostro supporto all’Emporio Solidale di Certaldo, una realtà che fa davvero tanto per la comunità. Nonostante la nostra vocazione internazionale, siamo molto legati al territorio nel quale ci troviamo e questa attività ci permette di restituire qualcosa a quei luoghi che ci ospitano e che sentiamo come casa”.

Maurizio Chinaglia, parlando ai dipendenti ha dichiarato: “Vi ringrazio uno per uno per quello che avete fatto in questi anni e per quello che continuerete a fare anche tramite questa iniziativa. Sebach ha sostenuto l’Emporio in maniera importante da subito e sappiamo che continuerà a farlo. È bello per noi poter contare sul vostro appoggio e credo sia anche per voi motivo di soddisfazione sapere in modo concreto e preciso come vengono utilizzate le vostre donazioni. Grazie ancora per la vostra generosità”.