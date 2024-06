"Stop mezzi pesanti e dissuasori di velocità", la richiesta di una cittadina per via delle Croci a Fibbiana

In una lettera di una cittadina è stata evidenziata una situazione critica su Via delle Croci a Fibbiana. La strada, diventata una scorciatoia per evitare i lavori sulla FI-PI-LI, vede un continuo passaggio di veicoli a velocità sostenuta, rendendo pericolosa la vita dei pedoni che devono spesso camminare sulla carreggiata per l'assenza di marciapiedi.

Il problema è accentuato dal frequente transito di mezzi pesanti che, incapaci di procedere oltre Via Nardini, sono costretti a fare retromarcia, causando danni a veicoli parcheggiati e muretti delle abitazioni. Inoltre, il passaggio di turisti in scooter e dei mezzi diretti al cantiere del nuovo ponte contribuisce a un traffico già intenso e pericoloso.

Nonostante le segnalazioni e le testimonianze trasmesse anche dalla trasmissione Buongiorno Regione Toscana, la situazione rimane irrisolta. Si chiede quindi al Comune di intervenire con misure urgenti come il divieto di transito per i mezzi pesanti e l'installazione di dissuasori di velocità per garantire la sicurezza dei residenti.