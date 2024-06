La toscana Taddeucci argento nella 5 km agli Europei di nuoto

Un altro grande traguardo per la nuotatrice toscana Ginevra Taddeucci. L'atleta di Lastra a Signa, allenata da Giovanni Pistelli, ha preso la medaglia d'argento nella cinque chilometri agli Europei in acque libere che si stanno tenendo vicino a Belgrado, in Serbia.

Taddeucci, campionessa europea a Roma 2022 e argento mondiale a Doha, ha chiuso al secondo posto dietro la tedesca Leonie Beck e ha ottenuto un tempo di 58’26″5.

È un ottimo risultato per Taddeucci, anche Empoli e il Cuoio sono in festa per lei: si è allenata spesso nella piscina intercomunale di Santa Croce sull'Arno e Fucecchio ma soprattutto è 'figlia' del Team Nuoto Toscana Empoli, la società che l'ha cresciuta.