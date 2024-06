Colonnine a ricarica lenta presentate per Firenze da A2A

A2A presenta a Firenze le colonnine City Plug sul palco del Forum Mobilità organizzato da Legambiente Toscana, le innovative infrastrutture che prevedono la ricarica lenta dei veicoli fino a 7 kW, interamente ideate dal Gruppo con il design di Giugiaro Architettura.

Le City Plug rappresentano una rivoluzione per la mobilità urbana sostenibile, una soluzione capace di conciliare l'incremento delle infrastrutture per veicoli elettrici con la tutela dell'armonia e della funzionalità degli spazi urbani. Non necessitano di spazi dedicati ma, grazie alle dimensioni ridotte, possono essere presenti capillarmente nelle comuni aree della città, consentendo di lasciare l’auto collegata di giorno e di notte per tutto il tempo desiderato.

Inoltre, grazie ad un innovativo sistema di bilanciamento sulle varie prese, queste colonnine permettono di minimizzare il carico sulla rete elettrica urbana.

"La transizione verso la mobilità a zero emissioni è una tappa fondamentale del processo di decarbonizzazione e le città sono protagoniste di questo percorso. A2A, che da oltre 10 anni investe in questo settore, ha pensato ad una soluzione innovativa per elettrificare i contesti urbani, tenendo conto delle esigenze dei cittadini e dei vincoli architettonici” - commenta Fabio Pressi, CEO e Presidente di A2A E-Mobility – “Il progetto City Plug prevede una ricarica per veicoli elettrici diffusa e lenta, ideale per chi non ha a disposizione un box, che non sottrae spazio alla sosta pubblica e con un impatto minimo sulla rete elettrica. Un nuovo modello di ricarica che A2A mette a disposizione dei centri urbani di tutto il territorio nazionale per supportarli nei loro processi di trasformazione. Con il roadshow di oggi, stiamo proseguendo la divulgazione del nostro ambizioso progetto e siamo felici di aver presentato la City Plug in una città ricca d’arte e di valore come Firenze.”

Dopo l’installazione pilota a Brescia, la rivoluzione delle City Plug è partita da Milano, dove A2A ha inaugurato la prima area di ricarica cittadina e prevede circa 4.000 nuovi punti di ricarica nei prossimi due anni, suddivisi in 285 stazioni distribuite uniformemente su tutto il territorio comunale. Il modello City Plug onta ad oggi oltre 50 punti di ricarica attivi.

Queste infrastrutture, interamente alimentate da energia 100% green, grazie alla tecnologia Dynamic Load Management possono alimentare fino a 14 punti con un unico contatore, massimizzando il numero di vetture collegate al singolo dispositivo.

Un’innovativa ricarica di quartiere con colonnine quasi invisibili che si integrano perfettamente nel tessuto urbano.

Il Gruppo A2A è impegnato nella decarbonizzazione dei trasporti e nello sviluppo della mobilità elettrica: il nuovo Piano Industriale 2024-2035 prevede circa 0,5 miliardi di euro di investimenti per il settore e la crescita della rete di ricarica, da 2 mila punti nel 2023 a 34 mila nel 2035.

Fonte: A2A