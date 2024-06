Elezioni Fucecchio, chi entrerà in Consiglio comunale: presenti 4 gruppi

Sono stati proclamati gli eletti in Consiglio comunale a Fucecchio, dopo l'elezione a sindaca al primo turno di Emma Donnini (csx). Saranno solo 4 i gruppi consiliari.

Partito Democratico

1) Fabio GARGANI

2) Marco PADOVANI

3) Lubiana CAPONI

4) Francesco BONFANTONI

5) Alberto CAFARO

6) Daniele CEI

7) Raffaella CASTALDO

8) Sabrina MAZZEI

9) Linda FONDELLI

#Orgoglio Fucecchiese

1) Federica BANTI

Entra di diritto per l'opposizione Vittorio Picchianti (in quota FdI) e per lo stesso partito

1) Fabio CALUGI

2) Luca BORGIOLI

3) Greta COSTAGLI

4) Valentina CARMIGNANI

In supporto anche

FORZA ITALIA BERLUSCONI

1) Simone TESTAI

Con la nomina della giunta, potrebbero essere scelti dei consiglieri eletti, così da far scalare il loro posto ai primi dei non eletti.