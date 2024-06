Fiorini d’oro, oggi la cerimonia in piazza della Signoria

Sono stati consegnati oggi dal sindaco Dario Nardella undici Fiorini d’oro, massima onorificenza del Comune di Firenze, ad altrettante personalità e istituzioni. La cerimonia si è svolta sull'Arengario di Palazzo Vecchio, in piazza della Signoria.

I premiati sono: l’attrice Maria Cassi; l’associazione Tennis in rosa Asd onlus contro il cancro; il maresciallo dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Giangrande che rimase ferito durante un attentato a Roma; la Scuola cani salvataggio di Firenze; la danzatrice, coreografa e direttrice Cristina Bozzolini; la rivista il Ponte che compie 80 anni; la sezione soci Coop Firenze; il presidente emerito della Corte costituzionale Ugo De Siervo; la squadra dei Vigili del Fuoco intervenuti dopo il grave incidente in via Mariti; la scienziata dell’Esa Simonetta Cheli; Gianluca Gori e il suo alter ego Drusilla.

“Il Fiorino d’oro - ha dichiarato il sindaco Dario Nardella - è un premio molto particolare, il premio della città per eccellenza che ne incarna i valori più autentici e sa unire diverse vocazioni. Qui abbiamo oggi tante eccellenze della cultura, della ricerca, del volontariato, del lavoro: Firenze è questo, una città autentica fatta di valori popolari che affondano le radici in un tessuto sociale radicato ma anche eccellenza mondiale capace di stupire il mondo attraverso i suoi testimoni”.

Di seguito le motivazioni dei riconoscimenti:

Fiorino d’oro a Maria Cassi, eclettica e coinvolgente autrice, regista e interprete di spettacoli da “tutto esaurito”, fondatrice e anima insieme all’indimenticato chef Fabio Picchi, del Circo-lo Teatro del Sale: un luogo di produzione culturale dall’identità unica, uno spazio di libertà, di creazione, nato dall'incontro fra arte, cultura e cucina, dove - ci ha insegnato Maria - prendersi in giro, e prendere in giro la vita, ma con serietà.

Fiorino d’oro all’associazione Tennis in rosa contro il cancro, sempre in prima linea per promuovere la cultura della prevenzione, l’educazione alla salute, per il contributo prezioso che offre al recupero e alla cura psico-fisici di chi attraversa un percorso oncologico, permettendo a chi va incontro a questa sfida di trascorrere momenti spensierati, di concentrarsi sulla propria forza interiore, sulle risorse emotive, per affrontare questo match difficile e vincerlo insieme.

Fiorino d’oro al Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, Medaglia d’oro al Valor Civile, Giuseppe Giangrande, ferito nel corso di un attentato, mentre svolgeva servizio di sorveglianza nel VI Battaglione Toscana, davanti a Palazzo Chigi, il giorno dell’insediamento del Governo Letta, in segno di riconoscenza e di affetto per un eroe dei nostri giorni, un esempio luminoso di coraggio, generosità e altissimo senso del dovere.

Fiorino d’oro alla Scuola italiana cani salvataggio di Firenze, associazione di volontariato impegnata in operazioni di soccorso in acqua con unità cinofile, che ogni anno con atti di fedeltà, eroismo e amore, salvano vite. Una realtà dedita anche a innumerevoli progetti di carattere sociale, di sensibilizzazione nelle scuole sui temi della sicurezza, dell’educazione ambientale, dell’avvicinamento agli animali, e un bellissimo esempio di abnegazione, di affiatamento e fiducia tra cane e uomo.

Fiorino d’oro alla danzatrice, coreografa e direttrice fiorentina Cristina Bozzolini, che ha attraversato l’universo della danza con infinito talento e coraggio: prima ballerina del corpo di ballo del Maggio Musicale Fiorentino, protagonista di spettacoli memorabili al fianco di interpreti di assoluta eccellenza, fondatrice del Centro Studi Danza e del Balletto di Toscana, alla guida di eccellenze come Aterballetto. Una vita dedicata al teatro, alla formazione di coreografi e ballerini, ma anche illuminata dalla passione civile.

Fiorino d’oro alla rivista «Il Ponte», fondata da Piero Calamandrei, sul solco dell’antifascismo e della Resistenza, che sin dalla nascita (aprile 1945) ha sviluppato grandi temi culturali, letterari, politici ed economici, contribuendo, attraverso dibattiti, proposte, prese di posizione (su tutte il Vietnam), al rinnovamento morale e civile dell’Italia, in chiave di “socialismo libertario”. Nel farlo, ha seguito l’evoluzione dei tempi, mantenendo però intatte la propria vocazione a ʽresistere’, la propria tensione verso il futuro e la propria indipendenza.

Fiorino d’oro alle sezioni soci Coop fiorentine, una comunità di persone che condividono valori importanti, costantemente impegnate a sostenere il territorio, a fare la differenza insieme, su temi fondamentali come la tutela dell’ambiente, il consumo responsabile, il contrasto allo spreco alimentare, l’accesso alla cultura, il benessere, attraverso azioni positive e iniziative di sensibilizzazione, di socialità e di solidarietà che rendono questa società cooperativa di consumatori un vero fiore all’occhiello del nostro territorio.

Fiorino d’oro al Presidente emerito della Corte Costituzionale Ugo De Siervo, savonese di nascita ma fiorentino di adozione, anche in virtù della lunga esperienza di docente di diritto costituzionale all’Università di Firenze. Uno dei principali esponenti della cultura giuridica italiana, di cui ha contribuito a elevare il livello scientifico, grazie alla elaborazione di temi fondamentali, come la conoscenza della Costituzione, in particolare le idee nate in seno al movimento cattolico, le origini e lo sviluppo del regionalismo, il sistema delle fonti. Sia con l’insegnamento che con i suoi scritti, il prof. De Siervo ha contribuito alla formazione di generazioni di giuristi.

Fiorino d’oro alle squadre dei Vigili del Fuoco intervenute, con prontezza e perizia, incuranti del pericolo, in occasione del grave incidente avvenuto nel cantiere di via Mariti. La complessità e l’eccezionalità degli interventi svolti - per prestare soccorso, per recuperare le salme delle vittime e mettere in sicurezza l’area del crollo - hanno evidenziato l’elevatissimo grado di professionalità delle squadre al lavoro, ponendo in luce, ancora una volta, le straordinarie qualità umane e l’encomiabile senso del sacrificio e del dovere degli appartenenti al Corpo.

Fiorino d’oro a Simonetta Cheli, prima donna a capo dei Programmi di Osservazione della Terra dell’Agenzia spaziale europea (ESA), numero uno di ESRIN, per il contributo di valore offerto in un settore strategico per il presente e il futuro del nostro pianeta, dove ha saputo mettere a frutto i suoi studi, la sua preparazione tecnica, uniti a straordinarie doti diplomatiche, stringendo alleanze e sinergie tra le varie agenzie spaziali europee, e portando il prestigio e l’expertise italiani (e toscani) nel mondo.

Fiorino d’oro a Gianluca Gori (Drusilla Foer), un performer eclettico ed effervescente che è un concentrato di talento, ironia, eleganza, acume, capace di alternare momenti che strappano risate ad altri di grande intensità e commozione, per quel suo essere un’icona di pensiero libero, progressista, e quel suo sguardo aperto, senza pregiudizi, sul mondo.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa