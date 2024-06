Fucecchio a Padova grazie ai prodigi degli infioratori

Per il terzo anno consecutivo il gruppo infioratori della Pro Loco di Fucecchio ha reso omaggio a Sant’Antonio da Padova realizzando un quadro di infiorata davanti alla basilica. Il quadro, che rappresentava il Santo quale testimone del Vangelo e messaggero di pace in mezzo al suo popolo, è stato realizzato nella notte tra il 12 e il 13 giugno con l’aiuto di molti fedeli provenienti da ogni parte del mondo, ottenendo il grande apprezzamento di tutti coloro che, giovedì 13 giugno, hanno fatto pellegrinaggio a Padova per i festeggiamenti del Santo Patrono, tra cui il Vescovo delegato pontificio per la basilica.

Grande, ovviamente, la soddisfazione del gruppo infioratori, che il prossimo 29 giugno sarà atteso nella Capitale, in Vaticano, per portare la propria arte davanti alla basilica di San Pietro in occasione dei festeggiamenti per San Pietro e Paolo, patroni di Roma.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa