Il grande ritorno dei Blue Parrot Fishes al Botteghino de La Rotta

Sabato 15 giugno dalle 22 al circolo Arci Botteghino de La Rotta tornano sul palco i Blue Parrot Fishes. Si tratta di un ritorno atteso da tanti appassionati perché i BPF, in pochi anni, avevano catturato l'attenzione del pubblico e quella delle Case produttrici.

Tanti i concorsi nazionali vinti tra il 2014 e il 2019 che hanno portato a contratti discografici e promozioni tra cui l’Indie Time di Fucecchio, il Soms Experience, Rock Targato Italia e il Suona Diverso di Bologna con in palio 10mila euro per la produzione di un disco. Tra i vari concerti hanno aperto a Tonino Carotone e Marina Rei.

I BPF sono conosciuti per la loro musica dal forte impatto live che travolge e trascina lo spettatore in un mondo surreale, pur rimanendo in una forma canzone.

La reunion dei tre musicisti Francesco Marino (31 anni, voce e piano), Gianni Capecchi (30 anni, chitarra) e Ravi Di Tuccio (32 anni, batteria) è atteso da molti fan e musicisti, un ritorno che in molti sperano sia l'inizio di una nuova fase per i BPF.

René Pierotti