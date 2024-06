Mantellassi (csx) firma il referendum Cgil contro il Jobs Act: "A Empoli lavoro sano e di qualità"

Anche il candidato del centrosinistra per la fascia da sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, ha firmato per il referendum della Cgil contro il Jobs Act. La campagna di raccolta firme era cominciata il 1 maggio anche nell'Empolese Valdelsa e le firme, secondo il sindacato, sarebbero già giunte al numero necessario per la richiesta formale (500mila). "Stamani al San Giuseppe di Empoli con alcuni lavoratori e la CGIL. Le nostre battaglie le facciamo qui, fra la gente, ogni giorno. Empoli città del lavoro deve impegnarsi sempre di più per un lavoro sano e di qualità. Ma soprattutto per una sanità territoriale forte e in salute. Abbiamo messo per scritto i nostri impegni. Ridiscuterli con chi ci lavora e confrontarsi ogni giorno è l’unica via. Perchè Empoli viene prima di tutto", ha commentato su Facebook Mantellassi.