Maratona di calcetto e volley con la Racchetta Montaione, tifando gli Azzurri di Spalletti

Nell'occasione della 11esima edizione della festa della Racchetta Antincendio a Montaione, si partirà questa sera con eventi sportivi al Parco dei Mandorli.

L'inizio è con la maratona 24ore di Futsal: partenza alle 20 di venerdi 14 giugno e termine alle 20 di sabato 15 giugno, a seguire la 12 ore di beach volley che avrà inizio sabato mattina alle 8. La serata di venerdi sarà accompagnata dall'esibizione musicale dei Dj Andre&Bubu.

In occasione dell'Europeo 2024 nella serata di sabato 15 seguirà la proiezione del match Italia-Albania, al termine della partita ci sarà l'esibizione live dei CDJ.

Le volontarie e i volontari della Racchetta hanno fatto le cose in grande con la multi-proiezione in 3 punti del Parco dei Mandorli e con allestimento di due proiettori giganti e di una Tv per la partita dei ragazzi di mister Spalletti, montaionese a tutti gli effetti. A lui l'associazione ha dedicato un particolare striscione e un'illuminazione tricolore unica nel suo genere realizzata di concerto con i ragazzi di Nottimagiche2024.

L’associazione è nata a Montaione dopo il devastante incendio del 2009 a Iano, e ad oggi conta più di 40 soci attivi.

Fonte: La Racchetta Montaione