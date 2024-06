Milan Club Siena, donazione alla Terapia Intensiva Neonatale

Proseguono le iniziative solidali del Milan Club Siena a favore dei piccoli pazienti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese: sono state donate 20 lampade con morsetto per la Terapia Intensiva Neonatale, diretta dalla dottoressa Barbara Tomasini, grazie al ricavato della lotteria di fine anno effettuata dai tifosi rossoneri della provincia di Siena. Le lampade permetteranno un’illuminazione più naturale della stanza dove sono ricoverati i piccoli nati prematuri e ricoverati in TIN che, anche durante il giorno, devono riposare in ambiente oscurato. Con le 20 lampade donate ogni culla potrà avere un’illuminazione individuale e indipendente. La donazione è stata consegnata da Edoardo Storione, presidente del Milan Club Siena, ed è stata accolta, oltre che dalla dottoressa Tomasini e dal personale del reparto, anche dalla direttrice amministrativa Maria Silvia Mancini.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa