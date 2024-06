Al via la 39ª edizione del Palio dei Rioni di Montelupo Fiorentino

Al via questa settimana la 39ª edizione del Palio dei Rioni di Montelupo Fiorentino, che scalda subito questa estate, anche se questa sembra non voler arrivare. Un girone unico da 8 rioni, che si affronteranno per quattro giornate alla ricerca di punti e prestazioni utili per entrare tra le prime quattro della classifica ed accedere così alla final four per contendersi lo scettro di Montelupo. Rispetto alla scorsa edizione, si torna subito alle origini, con il Palio che prende il via fin da subito al Brandani di Montelupo, dove spettacolo e gol arrivano fin da subito. La Vinicola c’è e sembra non voler mollare il titolo vinto la scorsa edizione. Nella partita inaugurale si gioca subito la finale dello scorso anno: Vinicola contro Sambobolinese, ma nonostante tutto, anche un anno dopo, è sempre la Vinicola ad avere la meglio, con un roboante 4-1.

I ragazzi color vinaccia lanciano subito un segnale chiaro: ci siamo anche quest'anno. Aspettative che non vengono deluse nemmeno dal rione Via Rovai e La Graziani, due rioni forti che negli ultimi anni hanno dimostrato di avere tutto per arrivare sempre in fondo al Palio. Via Rovai schianta il Centro 6-3, dopo essere andato in vantaggio per 5-0, mentre La Graziani supera di misura il Fibbiana per 4-3, in una partita che ormai contraddistingue ogni edizione del Palio. Partiamo da Via Rovai: i ragazzi di Calosi vogliono tornare a vincere, con Bouhafa che cala subito il poker, mettendosi in testa alla classifica cannonieri, davanti a Bartalucci (Vinicola), Cerrato G. (Fibbiana) e Mhilli (La Graziani), autori di 2 reti nella prima giornata. Mhilli brilla nella partitissima della prima giornata e, con la doppietta personale, aiuta i ragazzi in camicetta bianco-azzurro a superare i nero-verdi fibbianesi, che un po' sfortunati e con parecchi errori, sono costretti a cedere i 3 punti. Piazza Unione Europea e Bar Carlino chiudono la prima giornata, con i primi vittoriosi per 4-3 sui secondi, in una partita calda e importante per entrambe le squadre, che già ci dice che la Piazza può sperare, mentre i giovani di Bar Carlino dovranno metter mano nelle tasche e tirare fuori il meglio di loro stessi. Una classifica spaccata, con 4 squadre a 3 punti e le altre 4 a 0 punti. Una classifica che ancora non vuol dire niente e potrà benissimo essere ribaltata.

Risultati

Vinicola 4-1 Sambobolinese (Bartalucci 2, Intreccialagli, Fiaschi; Caparrini)

Via Rovai 6-3 Centro (Bouhafa 4, Bulgarelli, Rovai; Urgolo, Scardigli, Simoncini)

Fibbiana 3-4 La Graziani (Cerrato G. 2, Benvenuti; Mhilli 2, Sabatini A., Cintelli)

Piazza Unione Europea 4-3 Bar Carlino (Fratoni, Frea, Sodi, Scannadinari; Autogol, Ciulli, Bucalossi)

Classifica

Via Rovai 3pt

Vinicola 3pt

La Graziani 3pt

Piazza Unione Europea 3pt

Fibbiana 0pt

Bar Carlino 0pt

Centro 0pt

Sambobolinese 0pt

Appuntamento ora, a Lunedì 17 e Mercoledì 19, per la seconda giornata:

● 17/06/24 ore 21.15 Via Rovai vs Bar Carlino, ore 22.15 Centro vs Piazza Unione Europea

● 19/06/24 ore 21.15 Vinicola vs Fibbiana, ore 22.15 Sambobolinese vs La Graziani Sulla Youth League

Partito anche il Palio dei Giovani, con 4 rioni ai nastri di partenza. Rispetto alla scorsa edizione anche la Sambobolinese schiera i propri ragazzi.

Turbone subito infuocato che schianta per 8-2 proprio la Sambobolinese, mentre nell’altra partita il risultato è di 1-1. Parliamo di Fibbiana contro La Graziani, con i primi che per quanto espresso e creato forse meritavano almeno una rete in più.

La Youth League torna in campo Martedì 18 Giugno, alle 21.15 con La Graziani vs Sambobolinese. Gli Orange avranno sicuramente da mettercela tutta per non rischiare di farsi trovare fuori dai giochi nella corsa alla finale.

Risultati

Sambobolinese 2-8 Turbone (Fiorini 2; Mazzantini 4, Gargani, Mancini, Bruscoli 2)

Fibbiana 1-1 La Graziani (Parrini G.; Pucci)

Classifica

Turbone 3pt

Fibbiana 1pt

La Graziani 1pt

Sambobolinese 0pt

Sulla Legend Edition

Assoluta novità di questa edizione. La Legend Edition non è altro che il Palio di tutti. Dei giocatori più recenti e dei giocatori di una volta. Che tornano in campo con nostalgia e con un grande senso di appartenenza, ma anche con la voglia di vincere e far bene.

Sono 3 i Rioni nella Legend Edition, e che già questa settimana sono scesi in campo, per gol, spettacolo e qualche infortunio. Spicca su tutti Andrea Cioni, autore di 4 reti con la maglio de La Graziani-Turbone.

Risultati

Castello 3-2 La Graziani-Turbone (Pieraccioli 2, Matteucci; Cioni 2)

Fibbiana 1-2 La Graziani-Turbone (Pieraccioli; Cioni 2)

Classifica

Castello 3pt

La Graziani-Turbone 3pt*

Fibbiana 0pt

(*) una partita in più

Anche la Legend Edition torna in campo Martedì 18 Giugno, alle 22.15, con Castello vs

Fibbiana.

Sarà una nuova settimana tutta da vivere, da giocare e da tifare.