Ballottaggio a Empoli, Mantellassi chiude la campagna elettorale: aperitivo e partita della nazionale al Green bar

La chiusura della campagna elettorale per il ballottaggio Alessio Mantellassi, candidato sindaco del centrosinistra per Empoli, la farà insieme a tutti i suoi sostenitori e tutte le sue sostenitrici giovedì 20 giugno dalle 18.30 al Green Bar al parco di Serravalle. Il programma prevede aperitivo e musica, il candidato poi interverrà intorno alle 19.30. È stato allestito un maxischermo per guardare tutti insieme la partita degli Europei 2024 Spagna-Italia (inizio ore 21).

«Abbiamo pensato di ritrovarci tutti insieme in uno dei più bei parchi di Empoli- racconta Mantellassi-. L’occasione della partita della nazionale a Euro2024 ci ha dato lo spunto per organizzare l’evento. L’idea è quella di stare insieme e ringraziare anche le centinaia di volontarie e volontari che in questi mesi si sono tanto dati da fare per questa campagna elettorale. A loro va il mio grazie più grande. Non è semplice rinunciare al proprio tempo libero e dedicarsi anima e corpo alla politica. Anche perché lo sforzo ulteriore che ci hanno chiesto le empolesi e gli empolesi lo stiamo sostenendo insieme e con grande entusiasmo, anche se siamo da mesi in movimento».

Mantellassi in questi giorni sta continuando a incontrare le persone, molti incontri e visite: «Continuiamo a confrontarci perché da tutti possono arrivare suggerimenti preziosi e consigli giusti. In quelle frazioni che ci hanno mandato un segnale dalle urne saremo ancora più presenti. Sarò a Marcignana, Fontanella, Pagnana, Sant’Andrea e in tanti altri posti. Per le frazioni abbiamo scritto nel programma, presentato a aprile, proposte chiare: bisogna incrementare i servizi, potenziare le manutenzioni, utilizzare spazi di proprietà dell’amministrazione per creare luoghi che possano servire alla comunità, ripensare il trasporto pubblico locale e realizzare tre piste ciclabili che uniscano le frazioni più lontane al centro. Per questo abbiamo pensato a nominare, in caso di elezione, un assessore con delega alle frazioni, per avere un monitoraggio continuo su eventuali problemi e criticità e provare a risolverli».