Droga pronta per lo spaccio nascosta nel locale, un arresto a Pontedera

Nascondeva droga nel locale, compreso sotto il bancone. Per questo i carabinieri di Pontedera, nell'ambito di un servizio in contrasto allo spaccio, hanno arrestato un uomo, titolare dell'attività. Nello specifico durante l'operazione nel locale i militari hanno rinvenuto hashish, marijuana e cocaina per un totale di circa 2,6 kg, suddivisi in dosi e panetti, pronti per lo spaccio. L'uomo è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio e l'intera sostanza e il materiale per il confezionamento delle dosi ritrovati sono stati sequestrati, e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Questa mattina nel giudizio per direttissima è stato convalidato l'arresto e l'uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

In un'operazione distinta, sempre nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Pontedera hanno denunciato una persona. Nello specifico, durante un controllo in uno stabile abbandonato, i militari hanno sorpreso un soggetto in possesso di alcune dosi di eroina, sia nascoste addosso che all'interno dello stabile. Scattata la denuncia, la sostanza stupefacente è stata sequestrata e, nello stesso luogo, sono stati identificati e segnalati alla Prefettura di Pisa alcuni assuntori.