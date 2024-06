MAC Autoadesivi, l'azienda di Capraia e Limite celebra 30 anni di attività con una serata-evento

Trent’anni di innovazione, produzione e commercializzazione che MAC Autoadesivi – fondata da Antonella Capaccioli e Carlo Gigante – ha celebrato ieri sera in una serata-evento con tutti coloro che hanno contribuito a rendere l’impresa di Capraia e Limite (Empoli) una delle realtà europee produttive più importanti nel mondo dei nastri adesivi per il settore packaging.

I protagonisti della serata sono stati i dipendenti, quelli di oggi ancora in azienda, ma anche quelli di ieri che hanno contribuito con il loro saper fare a rendere MAC Autoadesivi una realtà affermata sui mercati internazionali.

Mac Autoadesivi nasce nel 1994, come integrazione verticale di Fralex, che è una azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di nastri adesivi per casa scuola e ufficio, fondata nel 1987 dagli stessi Antonella Capaccioli e Carlo Gigante.

“Quando io e Antonella abbiamo fondato la nostra prima azienda – ricorda Carlo Gigante, CEO di Fralex - eravamo solo due giovani molto coraggiosi con tante idee e spirito di iniziativa. Ed è così che siamo partiti: da un semplice laboratorio artigianale di taglio e confezionamento di nastri adesivi, è nata Fralex; poi la nostra continua voglia di innovare ci ha spinto ad investimenti mirati in tecnologici impianti all’avanguardia. Ed è allora che è nata anche MAC Autoadesivi”.

La sinergia fra le due aziende ha portato presto Mac Autoadesivi a diventare un player europeo per il settore packaging.

Grande dinamicità ed investimenti in produzione, ma anche lo sviluppo di un laboratorio interno di controllo qualità, ricerca e sviluppo ha fatto conoscere ed apprezzare l’azienda come partner ideale per coloro che cercavano eccellenza di prodotto.

Ulteriori investimenti fatti negli ultimi anni, come l’installazione di una terza linea di spalmatura; una quarta linea di taglio e l’automatizzazione di tutte le linee di produzione nastro, hanno portato l’impresa di Capraia e Limite a consolidarsi ulteriormente sui mercati internazionali.

“Siamo stati i primi nel nostro settore a creare prodotti attenti all’ambiente, perché completamente privi di solventi o sostanze dannose – spiega Antonella Capaccioli, CEO di MAC Autoadesivi -. Ci dicevano che era rischioso ma noi ci credevamo: oltre che un successo, è diventato il nostro segno distintivo. A questo risultato ci siamo arrivati grazie anche al ‘vero’ capitale della nostra impresa: i dipendenti. Una azienda cresce solo se in azienda crescono tutti. Oggi il nostro impegno è rivolto anche verso il sociale, abbiamo, infatti esternalizzato alcune fasi di lavoro verso cooperative sociali che hanno come obbiettivo il recupero di persone con difficoltà psicosociali”.

L’impegno di MAC Autoadesivi si è concretizzato anche in investimenti in crescita e formazione continua del proprio capitale umano, favorendo programmi di formazione dei propri operatori in ambiti fondamentali come qualità, ambiente e sicurezza.

“Il nostro immediato futuro si chiama sostenibilità – spiega Alessio Capaccioli, di MAC Autoadesivi -. Di prodotto ma anche aziendale. E i progetti a cui stiamo lavorando vanno tutti in questa direzione, perché una azienda che per prima è riuscita a fare innovazione in un settore tradizionale come il nostro, non può oggi non vincere la sfida che la sostenibilità ci offre e non coglierne le opportunità”.

Oggi MAC Autoadesivi, infatti, è l’unica azienda produttrice di nastri adesivi per imballaggio ad aver ottenuto la registrazione EMAS, dimostrando quindi la massima attenzione verso la salvaguardia dell’ambiente.

Ha sviluppato, inoltre, sistema di gestione integrato per la Qualità, Ambiente e Sicurezza secondo gli standard internazionali ISO.

MAC Autoadesivi è stata fondata nel 1994 da Antonella Capaccioli e Carlo Gigante, che ancora oggi guidano l’impresa, insieme alla figlia Caroline Gigante e al nipote Alessio Capaccioli. L’azienda conta circa 70 fra dipendenti e collaboratori. Esporta in oltre 35 paesi e ha un fatturato di 32 milioni di euro.

Alla serata evento di ieri sera, oltre ai dipendenti e a tutti collaboratori e dipendenti in pensione che con il loro lavoro hanno contribuito fattivamente negli anni alla crescita dell’azienda, erano presenti il sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti, il senatore della Repubblica Dario Parrini e il consigliere regionale Enrico Sostegni ed altri ospiti istituzionali.