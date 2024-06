Nuova chiamata degli Azzurri all'Abc, prosegue l'avventura di Zecchi

La maglia Azzurra torna a bussare alla porta dell’Abc Castelfiorentino. Dopo il raduno di Caorle dello scorso mese di marzo, prosegue l’avventura di Federico Zecchi con la Nazionale Under 16 Maschile di coach Alberto Buffo.

Il classe 2008 gialloblu è infatti tra i 16 Azzurrini convocati per il raduno in programma dall’11 al 29 luglio a Bassano del Grappa (VI). Nei giorni 20 e 21 luglio sono in programma due amichevoli contro la Germania, mentre dal 26 al 28 luglio si terrà il torneo internazionale con Italia, Finlandia, Grecia e Slovenia (26 luglio Italia-Slovenia, 27 luglio Italia-Finlandia, 28 luglio Italia-Grecia).

Una convocazione che conferma ancora una volta la crescita di Federico, per il secondo anno consecutivo in pianta stabile con la Nazionale 2008. A lui l’applauso dell’intera società, con l’augurio di vivere appieno un’altra importante esperienza di crescita sportiva e personale.

