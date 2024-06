Raccolta di materiale scolastico per bambini in Tanzania presso La Fabbrica dei Colori

Da lunedì 17 giugno a mercoledì 19 giugno compreso presso la fabbrica dei colori aps, associazione di inclusione sociale che organizza attività inclusive sul territorio si Vinci, si svolgerà una raccolta di materiale scolastico per i bambini in tanzania.

Sarà raccolto materiale scolastico per l’associazione GOLFINI ROSSI ETS:https://www.golfinirossionlus.com

Golfini Rossi ETS così chiamata per ricordare le divise dei bambini di alcune scuole primarie africane, è un ente senza scopo di lucro nata nel 2015 come Onlus. Persegue finalità di solidarietà sociale negli ambiti della formazione, start up di micro impresa a sostegno di economie povere e deboli attraverso la cooperazione internazionale, in particolare a favore delle realtà rurali tanzaniane.

Presso la fabbrica dei colori in via don ezio canovai n.1-3 a sovigliana, nel comune di vinci, sarà allestito un punto di raccolto per raccogliere oggetti utili per l’istruzione dei bambini in tanzania. Tutto il materiale sarà destinato all’associazione golfini rossi ets, associazione che sta realizzando progetti in ambito sanitario, educativo e di sviluppo economico / start up di impresa in un ampio territorio rurale in tanzania, in stretta collaborazione cob il monastero di benedetto di mvimwa.

Il referente del progetto è Bernardo Busoni.

Questa è la lista di oggetti che vi chiediamo di portare:

- Penne

- Lapis

- Pennarelli

- Quaderni

- Diari

- Blocchi appunti

- Calcolatrici

- Squadre

- Righelli

- Colla

- Spillatrici

- Matite

Sarà possibile consegnare il materiale presso la fabbrica dei colori sita in via don ezio canovai n.1-3 a sovigliana vinci nei giorni di lunedì 17, martedì’ 18 e mercoledì 19 giugno dalle ore 8 del mattino alle ore 18 del pomeriggio. Tutto il materiale sarà consegnato e portato dal referente empolese del progetto Bernardo Busoni.

Fonte: La Fabbrica dei Colori APS