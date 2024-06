Scomparse due cugine a Firenze, una è minorenne: ricerche in corso

Risultano scomparse a Firenze dal tardo pomeriggio di ieri, venerdì 14 giugno, due cugine. Si tratta di una ragazza di 18 anni e di una bambina di 6, Dai Ada e Wu Mina Jiajia, entrambe di origine asiatica. Descritto come "allontanamento volontario" dalla Prefettura di Firenze, che questa mattina ha attivato il piano di ricerche persone scomparse.

Sempre come riportato dalla Prefettura le due cugine "si sono allontanate dall'abitazione della nonna nella zona di Firenze Peretola in un momento di assenza di quest'ultima". Sono in corso le ricerche delle forze di polizia con l'ausilio dei volontari della città metropolitana.

Al momento della scomparsa la cugina maggiorenne indossava una maglia rosa con la scritta "Kenzo" e aveva con sé una borsa e un trolley di colore rosso. Diffuse inoltre le foto delle due cugine per le ricerche.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO