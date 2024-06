Abc Evolution Trophy, i gialloblu di Castelfiorentino in finale contro Cecina

È dell’Abc Castelfiorentino il 1° Abc Evolution Trophy, che al PalaBetti ha mandato in scena una due giorni dedicata alla categoria 2008/2009.

Quattro sfide combattute e tutte decise in volata hanno premiato i ragazzi di Alessandro Mostardi, che nella finalissima si sono imposti sul Basket Cecina dopo un overtime (86-80), mentre nella finale per il 3/4 posto il Pistoia Basket 2000 ha avuto la meglio sulla Mens Sana Basketball (95-92). Nelle due semifinali l’Abc aveva battuto Mens Sana (78-70), mentre Cecina si era imposta su Pistoia (87-79).

A Bresinski del Basket Cecina il premio come miglior realizzatore, e sempre al Basket Cecina il riconoscimento per il miglior gioco espresso.

Il grazie dell’Abc Castelfiorentino alle squadre partecipanti, alla Federazione Italiana Pallacanestro per il patrocinio concesso e agli sponsor che hanno supportato la manifestazione.

Di seguito i risultati delle gare.

SEMIFINALI

Basket Cecina – Pistoia Basket 2000 87-79

Basket Cecina: Bresinski 18, Biancani 3, Spagnoli 16, Vergottini 12, Roventini 12, Giuntini 6, Tica 12, Braccini 3, Franceschini 2, Cicchiello 3, Trabucchielli, Paoli, Giubbilini. All. Corbinelli.

Pistoia Basket 2000: Baldasseroni 25, Gai Pierallini 6, Angelini 6, Lucchesini 7, Chiavacci 2, Di Polo 4, Verdolini 3, Gantini 3, Frau 19, Salani 4, Colangelo. All: Breschi.

Parziali: 27-20, 23-16, 16-24, 21-19

Abc Castelfiorentino – Mens Sana Basketball 78-70

Abc Castelfiorentino: Poggesi 12, Zecchi 15, Agbegninou 10, Di Miccoli 10, Borghesi 14, Matteini 7, Pacini 7, Bufalini 3, Baldi, Costantini, Ciulli, Fedeli, Rosi, Matteuzzi. All. Mostardi. Ass. Calvani.

Mens Sana Basketball: Masini 14, Calviani 17, Zanchi 3, Costaglione 19, Maddau 2, Montesano 8, Bisanti 4, Mammoli, Tofani, Giovagnoni, Lastrucci, Bucalossi, Borghi, Cennini. All. Binella.

Parziali: 20-26, 19-21, 18-11, 21-12

FINALI

3/4 posto: Mens Sana Basketball – Pistoia Basket 2000 92-95

Mens Sana Basketball: Bisanti 13, Costaglione 25, Masini 23, Zanchi 1, Calviani 16, Montesano 5, Cennini 4, Mammoli 2, Bucalossi 3, Tofani, Giovagnoni, Lastrucci, Borghi, Maddau. All. Binella.

Pistoia Basket 2000: Pipolo 20, Gai Pierallini 12, Cremese 15, Angelini 10, Chiavacci 11, Frau 15, Santini 2, Verdolini 2, Lucchesini 6, Colangelo 2, Salani. All. Breschi.

Parziali: 24-20, 22-25, 23-22, 23-28

1/2 posto: Abc Castelfiorentino – Basket Cecina 86-80 dts

Abc Castelfiorentino: Poggesi 15, Zecchi 15, Agbegninou 11, Borghesi 15, Bufalini 4, Matteini 17, Ciulli 4, Di Miccoli 5, Baldi, Matteuzzi, Rosi, Pacini, Fedeli. All. Mostardi. Ass. Cantini.

Basket Cecina: Franceschini 3, Bresinski 28, Spagnoli 24, Biancani 4, Roventini 18, Tica 3, Licchiello, Vergottini, Giuntini, Trabucchielli, Paoli, Braccini, Giubbilini. All. Corbinelli.

Parziali: 17-21, 24-19, 21-14, 8-16, 16-10

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa