"Empatia", nuova mostra fotografica di Sincresis a Empoli

Mostra fotografica a Empoli, organizzata da Sincresis associazione culturale per le arti contemporanee in collaborazione con l'associazione Logos e in compartecipazione con Cesvot: l'appuntamento con l'inaugurazione è per sabato 22 giugno alle ore 17, presso la sede dell'associazione culturale in via della Repubblica.

"L’esposizione, spiegano da Sincresis, è dedicata al tema EMPATIA, un termine che può assumere molteplici significati e significanze, come coinvolgimento, capacità di immedesimazione, considerando che ogni opera avvicina l'osservatore, ne capta lo sguardo, instaura un contatto, ma anche come sguardo, come obiettivo completamente aperto sul mondo per cogliere momenti vissuti, situazioni, condizioni, come disponibilità verso l'altro, come dialogo e confronto, come scambio reciproco, comprensione e vicinanza, condivisione, connessione, contatto con ogni essere vivente, con la natura, con la comunità allargata per sentirsi in sintonia e cogliere l'armonia con il tutto, percepire una linea d'onda che permetta di sentirsi in equilibrio con l'ambiente naturale e umano, recuperare la dimensione interiore, riflettere sulla capacità di guardarsi dentro".

E ancora l'associazione culturale spiega: "Tale termine è stato suggerito dall’artista Rachel Morellet, che insieme all’architetto Nicola Cioni e alla fashion photographer Elisabetta Scarpini, entrambi artisti, hanno offerto lo spunto per la mostra. In occasione dell’esposizione alle ore 17.00 l’artista Roberto Mirulla presenterà il libro Paesaggi ricomposti che riunisce le proprie opere fotografiche. In mostra le opere di artiste/i che hanno partecipato alla call e le immagini proiettate del pubblico invitato ad inviare una fotografia dedicata al tema. Le immagini in mostra saranno commentate nell’ambito di un forum di discussione proposto dallo psicologo Pierluigi Salvi. In occasione dell’esposizione dalle ore 20.00 invitiamo il pubblico presente ad un buffet per festeggiare gli inizi della stagione estiva".

EMPATIA

Opere fotografiche

Inaugurazione

Sabato 22 giugno 2024 ore 17.00

Presentazione del libro Paesaggi ricomposti di Roberto Mirulla

Forum di Pierluigi Salvi dedicato alle immagini fotografiche

Serata d’estate con buffet ore 20.00

Gianluca Badiani, Costanza Ballerano, Gianluigi Balsebre, Marco Berni, Letizia Bianchi, Giusi Bonomo, Danilo Cecchi, Mariagrazia Colasanto, Crescens Dupuis, Francesca Di Ciaula, Barbara Fluvi, Antonia Fontana, Julia Forrest, Mari Giuntini, Silvia Noferi, Roberto Mirulla, Mauro Moriconi, Linda Paoli, Roberto Pupi e Pietro Schillaci, Antonio Sedoni, Roberto Silvestrini, Paz Vicente, Tatiana Villani, Alicia Villareal.

