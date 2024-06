Infortuni nelle campagne di Firenze, soccorsi un ciclista e un centauro

Due soccorsi nella mattinata di oggi nelle campagne di Firenze. Nel comune di Bagno a Ripoli un ciclista si è infortunato durante un'escursione in mountain bike: sul posto intorno alle 10.35 sono intervenuti i vigili del fuoco di Pontassieve che hanno raggiunto il sentiero a piedi fino al ciclista, un uomo di 50 anni. Stabilizzato è stato trasportato con il fuoristrada fino al personale sanitario, che lo ha preso in carico per il trasporto in ospedale.

Più tardi, alle 13.35, i vigili del fuoco di Barberino del Mugello sono intervenuti nella località Ca di Barba Pietramala, nel comune di Firenzuola, per il soccorso ad una persona caduta dalla moto in zona impervia. Raggiunta la zona, sempre a bordo di un fuoristrada i vigili del fuoco sono arrivati all'uomo che si era infortunato ad una gamba. Una volta stabilizzato l'arto inferiore il motociclista è stato posizionato sulla barella toboga e trasportato fino alla strada, dove è stato consegnato al personale sanitario per il successivo trasporto in ospedale.