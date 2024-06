Ruba vestiti in un negozio e tenta di fuggire: un arresto a Pisa

Arresto in pieno centro a Pisa per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. È successo ieri pomeriggio quando due carabinieri, liberi dal servizio, passando da Corso Italia hanno notato un uomo che, uscendo da un negozio, alla loro vista avrebbe assunto un comportamento sospetto iniziando a darsi alla fuga. Dopo un breve inseguimento a piedi, i militari sono riusciti a fermarlo trovandolo in possesso di uno zainetto contenente vestiti, dal valore di circa 150 euro, che poco prima avrebbe sottratto nell'esercizio commerciale. Scattato quindi l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale e tentato furto aggravato, la persona è stata poi accompagnata in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.