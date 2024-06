Trovato alla guida di un'auto rubata con arnesi per lo scasso: denunciato

Stava viaggiando su un'auto risultata essere stata rubata una settimana fa in Valdera. Per questo i carabinieri di Pontedera, durante un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato una persona per il reato di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Nello specifico i militari hanno controllato l'auto, risultata oggetto di furto e rinvenendo all'interno oggetti atti allo scasso, contestati al conducente. L'auto al termine delle formalità di rito è stata restituita al legittimo proprietario mentre gli arnesi da scasso sono stati sequestrati.