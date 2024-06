Versa la caparra per un appartamento in affitto ma è una truffa: denunciato sedicente agente immobiliare

Interessato ad un annuncio per un appartamento in affitto a Livorno ha contattato l'inserzionista per vedere la casa. Una volta fatta la visita ha versato la caparra richiesta da colui che si era presentato come agente di un'agenzia immobiliare di Livorno ma, da quel momento, non ha più avuto risposte. Vittima della truffa un 35enne di origine africana che, in cerca di un alloggio, ha avanzato la sua proposta per l'appartamento. Caduto nel raggiro, le indagini dei carabinieri di Donoratico hanno permesso di individuare e denunciare il sedicente agente immobiliare e presunto truffatore.

Secondo la ricostruzione, convinto di aver trovato l'appartamento adatto alle proprie esigenze ha avanzato la sua proposta per l'affitto. Ma una volta versata la caparra ha atteso invano l'agente che, ricontattato, inizialmente gli avrebbe fornito risposte molto vaghe circa la disponibilità dell'immobile e l'esito della pratica, per poi smettere del tutto di rispondere alle sue telefonate senza restituire la caparra versata. La vittima si è dunque rivolta ai carabinieri che, tramite gli accertamenti, hanno identificato il presunto autore del raggiro, risultato recidivo a tali condotte. Quest'ultimo è stato denunciato e dovrà rispondere del reato di truffa.

I carabinieri ricordano che, nel caso ci siano sospetti o dubbi sull'identità di soggetti destinatari dei pagamenti, è sempre consigliabile eseguire i pagamenti con forme ripetibili (bonifici ordinari) che appunto consentono entro un lasso di tempo il ripensamento e l’annullamento dell’operazione, cercando di evitare bonifici istantanei e ricariche di carte prepagate intestate a sconosciuti; rivolgersi infine in caso di fondati sospetti di essere stati vittima di un inganno e/o raggiro con tempestività alle forze dell'ordine.