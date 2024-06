Coppa Toscana a Squadre Esordienti A, atleti certaldesi a testa alta

Escono a testa alta i giovani atleti certaldesi dalla Piscina la Bastia di Livorno, a conclusione della manifestazione “Coppa Toscana a Squadre” riservata alla categoria “Esordienti A”. In un contesto, in cui vedeva la partecipazione di tutte le società del circuito regionale, gli atleti della Fiammetta allenati da Diletta Conforti, non mancavano di ben figurare alla competitiva kermesse, ottenendo nel contempo un promettente 19° posto finale, oltre alle confortanti prestazioni dei bravi valdelsani, che fanno ben sperare, in vista delle imminenti finali del Campionato Regionali.

A tal riguardo, i dodici atleti certaldesi vedono i seguenti piazzamenti:

Lucilla Bondi 12 – ottiene l’8°sui 100 dorso, 12° posto sui 200 dorso e 22° posto sui 100 stile.

Aurora Dodaj 12 – ottiene l’11° posto sui 200 farfalla e 17° posto sui 100 farfalla.

Andrea Ghelli 11 – ottiene il 12° posto siasui 100 che sui 200 dorso.

Federico Gulotta 11 – ottiene il 12° posto sui 200 farfalla ed il 25° posto sui 100 farfalla.

Diana Galgani 12 – ottiene il 17° posto sui 200 misti edil 23° sui 400 stile.

Brando Giotti 11 – ottiene il 17° posto sui 100 rana e poi il 24° posto sui 200 rana.

Lorenzo Taddei 12 – ottiene il 19° posto sui 200 misti e poi il 24° sui 400 stile.

Gaia Bettiol 12 – ottiene il 21° posto sia sui 100 rana che sui 200 rana.

Nicholas Monzani 12 – ottiene il 23° posto sui 100 rana , poi il 31° sui 200 rana.

Giulio Cappelli 12 – ottiene il 33° posto sui 200 dorso, a cui segue il 35° sui 100 dorso.

Eva Chesi 12 – ottiene il 37° posto sui 200 stile, poi il 38° sui 100 stile.

Tommaso Cerrini 12 – chiude i 100 stile con il 40° posto.

