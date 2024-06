Corriere scomparso sull'Amiata, due fermi: si pensa a una banda di svaligiatori

Due persone sono state fermate, un uomo di origine albanese di 33 anni, e un turco di 42, per la scomparsa del corriere 40enne Nicolas Matias Del Rio, avvenuta sull'Amiata mentre stava facendo una consegna. Ireati loro contestati sono rapina e danneggiamento a seguito di incendio del camion del corriere, ritrovato bruciato il 24 maggio in un altro paese della Maremma, Roccalbegna. Si pensa che il camion sia stato svaligiato assieme ad altri memdri di una banda. Sul camion c'erano borse prodotte da pelletterie del polo di lusso della moda, dal valore di quasi mezzo milione di euro. L'albanese è stato bloccato dai carabinieri all'aeroporto romano di Ciampino mentre stava per partire per Tirana. Il turco è stato trovato ad Arcidosso. Domani l'udienza di convalida del fermo.