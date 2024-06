Corriere scomparso sull'Amiata, resta in carcere il terzo fermato

Resta in carcere il terzo uomo fermato nell'ambito delle indagini per la scomparsa di Nicolas Matias Del Rio, il corriere sparito dal 22 maggio scorso sull'Amiata. Sul furgone guidato da Del Rio c'era un carico di borse di valore in consegna, da oltre 500mila euro. Il mezzo è poi stato ritrovato bruciato.

Dopo i primi due fermi il terzo ha riguardato un altro cittadino turco, di 28 anni, che secondo le indagini sarebbe coinvolto e che rimane in carcere con l'accusa di rapina e danneggiamento: il gip di Grosseto ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Il 28enne non aveva risposto alle domande del giudice, mentre il suo avvocato aveva chiesto i domiciliari con il braccialetto elettronico.